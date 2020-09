Mihai Stoica, despre schimbarile comandate de Gigi Becali la Iasi: "Asa, si, care e problema? La noi nu e autonomie pentru antrenori"

Intrebat despre faptul ca a fost filmat vorbind la telefon cu putin timp inainte ca Petrea sa efectueze modificarile, in minutul 28, Stoica a raspuns: "Asa, si, care e problema?".El nu a negat faptul ca schimbarile au fost cerute de patronul Gigi Becali. "Deciziile se iau consultand patronul, pentru ca altfel nu functioneaza niciun club. Ca unii au iesit si au recunoscut asta si alti nu, e cu totul si cu totul altceva. Noi stim ce se intampla pe la toate echipele. La noi nu este autonomie pentru antrenori cum este in Premier League unde antrenorul isi alege jucatorii. Ca Gigi se implica, stim cu totii. Ce rost are sa vorbim aceeasi chestie si aceeasi chestie? Incetati cu asta, ca stim cu totii si stiti! Ce vreti sa urmariti pana la urma?", a continuat el, la Pro X, conform news.ro.Stoica a precizat ca patronul Gigi Becali nu mai doreste sa apara in spatiul public: "Este o alegere personala, este calea pe care si-a ales-o si sunt convins ca asa va fi, nu va renunta la aceasta cale. Si de aia voi fi eu mai activ."