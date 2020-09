Promisiunea facuta de Mihai Stoica dupa meciul Backa Topola - FCSB: "Copii, m-ati convins!"

El a mentionat ca dupa ce va invinge Covid-19 se va reintoarce in functia in care a obtinut "cele mai mari performante ale unul club romanesc dupa 1989: si va apara echipa."Luasem decizia de a nu mai iesi niciodata in presa, de a amenda, rar, anumite exagerari ale presei si ale oponentilor doar in acest spatiu. Problemele personale ma convinsesera ca e mai bine asa. Si, strict pentru mine, era.Remarcabila prestatie ale acestor copii, faptul ca n-au capotat nici in asemenea conditii, ca au predat o lectie de barbatie si sacrificiu (fa-te bine repede, Florinele!) tocmai in patria razboinicilor nr 1 ai Europei, fiind montati impecabil de cel mai mare luptator stelist al ultimului deceniu, Mihai Pintilii si - nu in ultimul rand - linsajul mediatic la care am fost supusi, in ultima vreme mi-au schimbat radical decizia!Promit in fata intregii suflari ros-albastre ca - dupa ce voi invinge acest virus parsiv, cu care am meci 1 la 1 de 10 zile - ma voi reintoarce in functia in care am obtinut cele mai mari performante ale unul club romanesc dupa 1989 si voi apara aceasta echipa tanara, talentata si iubita de milioane de romani! Copiii, m-ati convins, nu va mai las singuri cate zile voi avea in aceasta viata!!!", este mesajul lui Mihai Stoica.Formatia FCSB, cu lotul afectat puternic de coronavirus, s-a calificat, joi, in turul trei preliminar al Ligii Europa, trecand in turul doi de echipa sarba Backa Topola, scor 5-4 la loviturile de departajare, dupa ce la finalul prelungirilor scorul a fost 6-6.Sarbii au condus cu 2-0, apoi au ramas in inferioritate numerica si au reusit totusi sa inscrie de patru ori. De la Backa au fost eliminati doi jucatori (Ponjevic '44 si Siladji '103). Trei dintre golurile inscrise in inferioritate numerica de Backa au venit la un minut dupa goluri marcate de FCSB.La finalul prelungirilor, scorul a fost 6-6, golurile fiind inscrise de Milicevic '11, Duronjic '14, Antonic '51, Tomanovic '90+4, '117 si Tumbasevic '105+1 pentru gazde, respectiv Coman '25, Man '50, '63 (penalti), '105, Balaz '90+3 (autogol) si Petre '108 pentru FCSB. Penaltiul a fost acordat pentru un fault la Coman.La loviturile de departajare, portarul echipei FCSB, Razvan Ducan, a aparat lovitura lui Banjac, de la Backa Topola. Pentru Backa au inscris Tomanovic, Zec, Antonic si Djuric. Pentru FCSB au marcat Morutan, Perianu, Pantiru, Petre si Man.Florinel Coman a parasat terenul accidentat, in minutul 73.