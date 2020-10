Mihai Stoica, dupa meciul cu Dinamo: "E cea mai tare victorie in derby din viata mea"

"E cea mai TARE victorie in derby din viata mea. Si am avut multe. Chiar si in finala Cupei. Dar tot asta-i mai tare!", a scris Stoica, conform news.ro.Mihai Stoica a postat un mesaj si la pauza, nemultumit de penalty-ul acordat dinamovistilor: "E prima data cand scriu la pauza unui meci. Daca asta e penalty, eu am pierdut timpul degeaba in fotbal. 28 ani".Formatia FCSB a invins echipa Dinamo, sambata seara, pe Arena Nationala, scor 3-2 (2-2), intr-un meci din etapa a sasea a Ligii I, arbitrat de Radu Petrescu. Dinamovistii au jucat in inferioritate numerica din minutul 75, cand a fost eliminat Ismael Lopez Blanco. De la Dinamo a fost eliminat si Rauta, in minutul 90+1.Au marcat Tanase '8, '76 (penalti) si Cristea '17 pentru gazde, respectiv Borja Valle '26 (penalti) si Cristea '42 (autogol) pentru Dinamo.