Mihai Stoica, val de ironii la adresa spaniolilor de la Dinamo: "Hombre il impinge pe Man. Simulacro. E rosu cat Peninsula Iberica"

"Vazut si revazut. Hombre il impinge pe Dennis Man. Nu e impingere brutala, e cam cu aceeasi intensitate cu care Pantaru il atinge pe piept pe el otro hombre care cade secerat, tinandu-se de fata (simulacro). Daca nu-l dai pe primul, ramane 2-0. Poate nu se mai ajunge la al doilea. Intrebarea mea e cum facem cu cotul in cap pe care i-l aplica domnul Gol lui Perianu. E rosu cat Peninsula Iberica. Si nu ia nici galben", a scris cu ironie Stoica, pe Facebook , conform news.ro.Formatia FCSB a invins echipa Dinamo , sambata seara, pe Arena Nationala, scor 3-2 (2-2), intr-un meci din etapa a sasea a Ligii I. Dinamovistii au jucat in inferioritate numerica din minutul 75, cand a fost eliminat Ismael Lopez Blanco. De la Dinamo a fost eliminat si Rauta, in minutul 90+1.Au marcat Tanase '8, '76 (penalti) si Cristea '17 pentru gazde, respectiv Borja Valle '26 (penalti) si Cristea '42 (autogol) pentru Dinamo.