Mihai Stoica, necrutator cu salariile de la CSA Steaua: "S-a dat foc la buget. Eu nu vreau sa platesc pentru un fotbalist cu burta, din Divizia C"

Anticipand meciul pe care echipa a doua a FCSB-ului il va juca impotriva celor de la CSA, Meme Stoica a facut dezvaluiri incendiare. "Trebuie oprita aceasta gaura neagra. Eu sunt platitor de taxe si nu-mi convine sa platesc salariul lui Nsiah, de la Divizia C, care are salariul 28.000 de ron. 28.000 la Divizia C, la Liga 3!", a spus MM Stoica, la DigiSport, sugerand faptul ca gruparea Armatei e sponsorizata din bugetul statului."Sa nu facem confuzie. CSM Bucuresti o are pe Cristina Neagu , CSM Bucuresti joaca Champions League la handbal. Iar CSA Steaua o are pe Ana Maria Branza, sunt de acord sa platesc pentru un sportiv olimpic. Dar nu sunt de acord sa platesc pentru un fotbalist de 38 de ani care joaca in Divizia C si are burta. S-a dat foc la bani din bugetul statutului, nu mi se pare normal", a completat oficialul FCSB.