Amintirile lui Mihai Stoica: "Nu tin minte un meci castigat cu atata sansa". FCSB, victorie norocoasa cu Gaz Metan

"Nu tin minte un meci al Stelei/FCSB castigat cu atata sansa ca cel din seara asta. In schimb, eu am avut o experienta asemanatoare cu Unirea Urziceni la un meci cu Vasluiul. In anul in care am luat titlul", a scris managerul Mihai Stoica pe Facebook , imediat dupa incheierea partidei FCSB - Gaz Metan 1-0. Unicul gol al partidei a fost reusit de Florin Tanase (90+2) , cu capul, din centrarea lui Olimpiu Morutan, dupa ce golgheterul la zi al campionatului (17 goluri ) a fost scapat din marcaj de Yuri Matias.FCSB a dominat meciul, dar nu a reusit sa isi creeze prea multe ocazii clare de gol, singurele sanse notabile fiind irosite de Darius Olaru (26) si Octavian Popescu (53).Gaz Metan, echipa antrenata de Mihai Teja , fost tehnician al formatiei FCSB, a avut trei ocazii bune de gol, prin Adama Sarr (13, 15) si Nasser Chamed (34).