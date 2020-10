Mihai Stoica revine in functia de manager general al FCSB: "Trebuie ca acest club sa aiba o voce"

"Revin in functia pe care am pierdut-o in 4 martie 2014, cu aceleasi atributiuni, voi fi managerul general al clubului, iar implicarea mea va fi la fel ca cea pe care am avut-o in perioada 2004-2014, cu pauza de rigoare pentru ca am facut o specializare la Unirea Urziceni . Patronul acestei echipe a hotarat sa nu mai aiba aparitii in spatiul public si trebuie ca acest club sa aiba o voce, pentru ca acest club are cei mai multi suporteri din Romania. Calea pe care a ales-o Gigi Becali nu poate sa implice si o asemenea activitate. Sunt probleme pe care le discutam zilnic, dar nu cred ca ar fi in regula sa fac public motivul", a spus Stoica, conform news.ro.Intrebat ce va face concret ca manager general, el a raspuns: "Rezultate. Rezultate bune".Mihai Stoica a mentionat ca daca se va considera ca este nevoie de el pe banca la meciuri , o va face: "Deja echipa asta, inainte de a fi lovita de acest virus a demonstrat ca se poate concentra impotriva oricarui adversar. De la venirea lui Anton Petrea si Thomas Neubert lucrurile s-au cam rezolvat. Rar mi-a fost dat sa ascult jucatori ca le-a fost dor de preparatorul fizic, dar toata lumea ma intreaba de el. Deocamdata e nevoie de Pintilii pe banca. Cand Pintilii va avea dreptul sa stea in calitate de antrenor ma voi consulta cu el si daca patronul considera ca pot ajuta echipa de pe banca o voi face cu cea mai mare placere".