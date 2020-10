Mihai Stoica, o noua replica acida pentru criticii FCSB-ului: "Nu stiu ce ma satisface mai mult"

"Nu stiu ce ma satisface mai mult, faptul ca - fara Filip, Nedelcu, Olaru, Coman - am reusit 3 victorii consecutive, sau faptul ca - indiferent de evolutii sau rezultate - haterii de serviciu critica orice se intampla la noi. De ce nu joaca mai mult un jucator, de ce nu joaca mai putin altul etc. Urmeaza probabil sa li se reproseze jucatorilor ca au marcat ori prea tarziu, ori prea devreme etc samd...Memoria imi spune ca, de cate ori aversiunea a iesit din grafice, s-au facut performante la Steaua FCSB . In rest, normalitate. Noi la 1-0 pt Voluntari am avut penalty refuzat, Voluntari la 0-1 cu CFR (min 83) a avut penalty refuzat. Noi am facut 0 puncte in meciul acela, Voluntari a facut 0 puncte in meciul celalalt", a fost postarea integrala a oficialului de la FCSB.