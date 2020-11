Mihai Stoichita, declaratie neasteptata despre conflictul cu Mutu: "Imi permit sa-l injur, nu-l deranjeaza". Comparatie cu Eminescu si Creanga

Astfel, dupa meciul cu Malta din preliminariile Euro 2021, la care Stoichita a stat pe banca in locul lui Mutu (aflat in izolare), oficialul FRF a fost auzit spunand "F...-te-n gura, Mutule! Te dau afara!", ca o reactie la o sugestie tactica primita pe telefon de la fostul international."Il cunosc de copil, am o relatie speciala cu Mutu, care-mi permite sa-l mai si injur, ceea ce nu-l deranjeaza. Sa fie clar pentru toti, eu sunt mai libertin in exprimare, dar mai bine te injura Stoichita decat sa te biciuiasca altii. N-am citit nicio critica la adresa lui Eminescu sau Creanga ca au mai scris prostii in intimitate", a declarat Stoichita la gsp.ro.