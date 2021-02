Debut cu dreptul pentru antrenorul Mihai Teja pe banca lui Gaz Metan. Mediesenii au depasit-o pe Chindia

Conform agerpres.ro, diferenta a fost facuta in acest meci, desfasurat pe un teren greu, de golul marcat de Ronaldo Deaconu (37 - penalty), dupa un fault comis de Fomba Bourama asupra lui Ricardo Valente.Oaspetii au cerut si ei penalty intemeiat in doua randuri, in prima repriza, la un duel intre Francisco Junior si Paul Iacob, respectiv la altul intre Daniel Florea si Ricardo Valente.Gaz Metan e neinvinsa de trei meciuri , in care are o victorie si doua egaluri. Chindia a ajuns la trei infrangeri consecutive, fiind fara victorie de patru etape.Citeste si: