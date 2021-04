Valentin Mihaila, din nou fantastic pentru Parma. Ce a facut romanul in ultima etapa din Seria A

Mihaila a marcat in minutul 54. Celelalte goluri ale Parmei au fost inscrise de Hernani '29 si Gervinho '50.Pentru Crotone au marcat Magallan '14, Nwankwo '42, '69 (penalti) si Ounas '45+2.Mihaila a jucat pe toata durata partidei. Celalalt roman de la Parma, Dennis Man , a fost titular, dar a parasit terenul accidentat, in minutul 20.Tot in Serie A, Genoa a invins Spezia cu 2-0 (Scamacca '62, Shomurodov '86).