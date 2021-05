Ce se intampla cu Mihaila si Man dupa ce Parma a retrogradat

In sezonul urmator, Dennis Man si Valentin Mihaila vor juca in liga secunda italiana, clubul care a platit aproximativ 20 de milioane de euro pentru ei, nefiind dispus sa renunte la cei doi romani. Viitorul lui D'Aversa va fi stabilit in zilele urmatoare, la fel si al meu. Un singur lucru este cert. Parma va incerca sa revina in Serie A cu un nucleu tanar. Toti acesti fotbalisti, de la Man la Mihaila sau Sohm, vor ramane. Apoi vom decide cine mai sta si cine pleaca. Avem un lot puternic, iar cei mai buni vor ramane alaturi de noi", a declarat Marcello Carli, directorul sportiv al Parmei, conform ParmaLive.