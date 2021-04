Echipele mari se bat pe Valentin Mihaila

Chiar daca nu are nici macar un an in Serie A, jucatorul roman este la mare cautare in Italia.Potrivit Sport.periodicodaily, Lazio ar fi inceput discutiile pentru Mihaila, care a debutat cu gol la nationala Romaniei.Si alte echipe din Serie A ar fi interesate de fotbalist."Operatiunea ar putea parea simpla, dar nu este. In ecuatie exista si Milan si Napoli , care par hotarate sa faca oferte interesante. Pentru a-l vinde pe baiat, Parma cere cel putin 10 milioane de euro.Mihaila merita deja mult si asta arata potentialul jucatorului. In ultimele ore, clubul capitolin a facut pasi concreti spre el, dar totul ramane de vazut", scriu italienii.Lazio nu l-ar vrea doar pe Mihaila, ci si pe Iani Hagi.Rangers nu ar refuza o astfel de mutare, mai ales daca primeste pretul corect pe fotbalistul roman.