VIDEO Veste minunata despre Mihaita Nesu. Fostul fotbalist mananca singur, la 10 ani dupa ce a ramas paralizat

La 10 mai 2011 s-a produs tristul eveniment in urma caruia Nesu a ramas cu sechele pe viata, dupa ce un coleg de echipa de la formatia olandeza FC Utrecht a cazut peste el la un banal antrenament. De-atunci a urmat o lunga perioada de refacere, in care "Bisonul" a luptat zi de zi pentru a se intoarce la o viata normala."BUCURIE MARE! Mihai Nesu mananca singur cina la aproape 10 ani dupa accident! Dupa cum observati Mihai este ajutat de niste ustensile speciale dar independenta primita astfel e foarte importanta! Slava lui Dumnezeu!", a fost mesajul postat pe pagina de Facebook a Fundatiei create de fostul international roman.