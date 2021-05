A depasit leucemia, acum va fi bunic: cum a primit Sinisa Mihajlovici vestea cea mare! VIDEO

Sinisa Mihajlovic commosso alla notizia della gravidanza di sua figlia Virginia pic.twitter.com/FMbuGA44Es - Tweet News (@tweetnewsit) May 14, 2021

Citeste si: Fata lui Guardiola se iubeste cu un fotbalist celebru din Premier League Dupa ce a scapat de cumplita boala, dar si de Covid, sarbul Sinisa Mihajlovici are parte si de vesti bune. El a fost anuntat de fiica lui Virginia ca va fi bunic.In luna iulie a lui 2019, Mihajlovic a anuntat ca sufera de leucemie, boala cu care s-a luptat luni intregi. Dupa trei cicluri de tratament, tehnicianul sarb a parasit spitalul si s-a intors pe banca tehnica a gruparii din Bologna.In cariera sa, tehnicianul le-a mai pregatit pe Catania, Fiorentina nationala Serbiei, Sampdoria AC Milan , Torino si Sporting Lisabona. Sarbul l-a avut sub comanda, in sezonul 2010-2011, pe Adrian Mutu , la Fiorentina.Ca fotbalist, a jucat la Vojvodina, Steaua Rosie Belgrad, Roma, Sampdoria, Lazio si Inter, iar cele mai importante trofee ale carierei sale de fotbalist au fost Cupa Campionilor si Cupa Intercontinentala, castigate cu Steaua Rosie, titlurile din Serie A cu Lazio si Inter, dar si Cupa Cupelor si Supercupa Europei, cucerite cu Lazio.