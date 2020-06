Mihajlovici si-a prelungit contractul cu Bologna

Ziare.

Noul acord este valabil pana la 30 iunie 2023.Mihajlovici pregateste echipa Bologna din ianuarie 2019. El a mai antrenat formatia italiana in perioada noiembrie 2008 -aprilie 2009.Bologna ocupa locul zece in clasamentul campionatului Italian. Sezonul s-a intrerupt in martie, din cauza pandemiei de coronavirus, si se va relua in acest weekend.