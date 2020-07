Mihalcea: "Negoita m-a demis pentru schimbarile facute cu Iasi"

"Cu Negoita am vorbit o singura data, dupa meciul cu Sepsi (n.r. 1-3). Din discutiile cu Bogdan Balanescu am aflat ca Negoita m-a demis.Am inteles de la Bogdan ca motivul demiterii a fost ca am pierdut doua puncte prin schimbarile facute in timpul jocului cu Poli Iasi Nu am avut nicio problema de disciplina cu jucatorii. Existau grupulete, e adevarat, dar se intampla asa la orice echipa. Ideea asta de sacrificiu poate ca nu au inteles-o toti, chiar si unii jucatori Unii nu au mai vrut sa evolueze pe alte posturi decat cele pe care s-au consacrat", a spus Mihalcea la ProX.Zece jucatori dinamovisti au fost testati pozitiv cu virusul Covid 19 la cateva zile dupa plecarea lui Mihalcea.