Mijlocasul lui Liverpool, Thiago Alcantara, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus

"Thiago Alcantara a fost testat pozitiv si in prezent s-a autoizolat, conform protocolului. Clubul va continua sa respecte toate protocoalele referitoare la Covid-19 si Thiago va ramane in izolare pentru perioada de timp necesara", a aratat Liverpool, precizand ca fotbalistul are simptome usoare ale bolii Covid-19.Jucatorul de 29 de ani a fost transferat recent de gruparea engleza de la Bayern Munchen , pentru 30 de milioane de euro. El a jucat doar un meci pentru campioana din Premier League, intrand pe teren in minutul 46 al partidei cu Chelsea , din 20 septembrie.