Miliardarii de la Anzhi si-au batut joc de propriul antrenor

Anzhi Makhachkala, una dintre cele mai bogate echipe din Rusia, si-a demis antrenorul la doar o luna si jumatate de la instalare.

Adus in Daghestan la finalul lunii decembrie, tehnicianul Iuri Krasnojan n-a prins niciun meci oficial cu echipa lui Samuel Eto'o, fiind dat afara desi semnase un contract valabil pe cinci ani.

Demiterea lui Krasnojan ar putea avea legatura cu plecarea lui Fabio Capello de la carma nationalei Angliei, insa antrenorul italian a declarat raspicat ca nu are de gand sa mearga in Rusia.

Rusii vehiculeaza o posibila desemnare a lui Guus Hiddink in functia de antrenor principal, olandezul sustinand ca fost contactat in aceasta iarna de oficialii lui Anzhi.

Inaintea inceperii playoff-ului in Rusia, Anzhi Makhachkala ocupa locul 7 in clasament si se afla la trei puncte de ultima pozitie care permite accesul in Europa League, respectiv 13 de liderul Zenit Sankt Petersburg.

Guparea din Daghestat este urmata la doua puncte de Kuban Krasnodar, formatie pregatita de romanul Dan Petrescu.

C.F.

Ads