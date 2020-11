Ministrul Ionut Stroe, despre Euro 2020: "Suntem in grafic". Ce spune despre varianta ca Romania sa piarda organizarea

"Chiar si in aceste conditii de astazi, EURO 2020 poate fi un succes in Romania, pentru ca mare parte din acest eveniment este deja organizat. Noi suntem in grafic cu toate pregatirile", a scris Stroe pe pagina sa de Facebook , conform agerpres.ro.El sustine ca in momentul de fata nu exista niciun scenariu UEFA conform caruia Campionatul European de fotbal sa se desfasoare intr-o singura tara."Nu exista un asemenea scenariu in care EURO 2020 sa se desfasoare intr-o singura tara. Sunt simple speculatii, care nu sunt bazate pe niciun fel de informare oficiala. Ganditi-va ca in acest moment ar fi foarte greu sa modifici conceptul EURO 2020 peste noapte. Pentru noi ar fi complet surprinzator un asemenea scenariu, daca nu chiar dezamagitor, pentru ca noi, ca si celelalte tari cred, am muncit foarte mult, cel putin in ultima perioada, pentru a fi gazde bune si pentru a beneficia de pe urma investitiilor facute. Sa nu uitam ca exista si o componenta sportiva, si una economica, si una de prestigiu pentru fiecare tara angajata si implicit pentru Romania", a mai scris Ionut Stroe.Presedintele UEFA, Aleksander Ceferin, declarase la jumatatea lunii octombrie ca este sigur ca turneul final al EURO 2020 la fotbal, amanat anul viitor din cauza pandemiei de coronavirus, se va disputa si nu a exclus scenariul ca meciurile sa se dispute intr-o singura tara, in loc de mai multe.Bucuresti se afla printre cele 12 orase europene care vor gazdui EURO 2020, pe Arena Nationala urmand sa aiba loc trei meciuri din grupele Campionatului European si unul din optimi.