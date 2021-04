A inceput play-off-ul de promovare in Liga 1. Ce a facut Craiova lui Mititelu

Meciul a fost slab, cu putine ocazii de poarta.La finalul meciului, antrenorul oltenilor, Eugen Trica, a primit cartonas rosu pentru un incident cu o persoana din tribuna.Lider este in continuare FC U Craiova, cu 36 de puncte, urmata de Mioveni, cu 34 de puncte.Celelalte doua meciuri din play off vor fi Dunarea Calarasi - ASU Poli Timisoara si Csikszereda - Rapid Primele doua echipe vor promova direct in Liga 1 , iar locurile 3 si 4 vor disputa un baraj de promovare / retrogradare cu locurile 13 si 14 din Liga 1.