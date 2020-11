VIDEO Fabulos. Un roman a dat gol direct de la centrul terenului

Fotbalistul din Liga 3 a marcat de la mijlocul terenului in meciul cu CSM Satu Mare." Golul, pentru mine e ceva normal. Am mai inscris patru, cinci goluri de acest fel. Incerc aproape meci de meci, acum mi-a reusit si sunt bucuros ca a fost un gol frumos.Eu sunt din Satu Mare si e un sentiment ciudat ca am marcat. Este primul meci pe care il joc impotriva celor de acolo de cand sunt la profesionisti. Le doresc mult succes", a spus Donca pentru Baia Mare Sport.Sursa video: Facebook / Donca MirceaMinaur Baia Mare - CSM Satu Mare s-a terminat 4-0. Echipa baimareana este pe locul doi in Liga 3, Seria a 10, si vrea sa promoveze in a doua liga, dupa ce sezonul trecut a pierdut la baraj accederea in esalonul secund.Citeste si: Romanul s-a nascut poet. Dinamovistii au facut poezie pentru Cortacero. "Ce faci, Pablo? 'ntreaba fanii / La club n-avem nici de-o paine/ Ai de gand sa vii cu banii?/ Pablo ne raspunde: Maine"