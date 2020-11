Mircea Lucescu a ajuns la Barcelona cu jumatate de echipa. Meciul din Liga Campionilor poate fi amanat

In aceste conditii, daca va mai fi depistat un caz la testarea de astazi, partida din Liga Campionilor ar putea fi reprogramata, conform procedurilor impuse de UEFA Clubul ucrainean a anuntat luni ca noua jucatori ai sai au fost testati pozitiv pentru Covid-19, printre acestia fiind si Tudor Baluta, conform agerpres.ro.Gheorghi Buscean, Denis Boiko, Gheorghi Titaisvili, Vitali Mikolenko, Denis Garmas, Mikkel Duelund, Aleksandr Karavaev, Tudor Baluta si Mikola Saparenko sunt jucatorii depistati infectati la testele obligatorii cerute de UEFA inaintea meciului de miercuri cu FC Barcelona, din Liga Campionilor. De asemenea, antrenorul secund Emil Caras si patru membri ai personalului echipei au si ei teste pozitive.Un alt fotbalist al lui Dinamo, Serghei Sidorciuk nu va putea juca miercuri, fiind suspendat, insa va merge la Barcelona impreuna cu echipa.Vicecampioana Ucrainei a trecut 19 jucatori in lotul pentru meciul cu Barca, dintre care doar 13 de pe lista A trimisa la UEFA. In absenta primilor doi portari ai echipei, Gheorghi Buscean si Denis Boiko, pe lista au fost inclusi trei goalkeeperi fara experienta: Ruslan Nesceret (18 ani), Valentin Morgun (19 ani) si Denis Ignatenko (17 ani).Ruslan Nesceret a debutat duminica in campionat , in victoria (2-1) cu SK Dnipro-1.