Victorie categorica pentru Mircea Lucescu in campionatul Ucrainei, 4-0 in deplasare

Conform news.ro, gazdele au ramas in inferioritate numerica in minutul 14, cand a fost eliminat Pavlish. Un minut mai tarziu, Dinamo Kiev a ratat un penalti prin Verbic.Au marcat Andrievski '36, Tiganov '41, Verbic '59 si Matic '69 (autogol). Dinamo Kiev este lider in clasament, cu 10 puncte (trei victorii, o remiza). Minai este pe opt, cu trei puncte.