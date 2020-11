Mircea Lucescu a comentat esecul la scor cu Barcelona. La ce se gandea antrenorul roman in timpul meciului

"Jocul poate fi impartit in doua parti. Am jucat foarte bine in prima repriza si am blocat toate culoarele spre poarta noastra. De fapt, Barcelona a reusit doar o singura data sa suteze spre poarta. In acelasi timp, am avut noi doua sanse bune, dar in ambele cazuri am ratat ultima pasa.Am inceput foarte bine si repriza a doua, dar pierderea unei mingi la centrul terenului a dus primul lor gol. Dupa aceea a fost un moment in careul Barcelonei, cu Verbic. Tocmai am urmarit o reluare video a acelei faze si cred ca se putea da penalty. Dupa ce au primit al doilea gol, jucatorii nostri au scapat meciul din mana. Chiar nu mi-a placut", a spus Lucescu despre desfasurarea partidei de la Kiev."La un moment dat m-am gandit la valoarea totala a jucatorilor Barcelonei de pe teren. Peste 400 de milioane de euro. Sunt jucatori de inalta clasa, de calitate. Si au dovedit-o. Acum trebuie sa luptam pentru primavara europeana, pentru Europa League", a completat antrenorul roman.Citeste si: Lucescu, umilit dupa pauza in Champions League de Barcelona. Catalanii merg in optimi