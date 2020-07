Mircea Lucescu a fost la un pas sa cumpere Rapidul. Prietenii l-au intors din drum

Chiar daca a castigat cupe, campionate si Cupa UEFA , tehncianul roman vrea sa revina in sportul unde a cunoscut cele mai mari succese.Lucescu a fost tentat sa cumpere Rapidul, conform unor surse Ziare.com, insa prietenii l-au facut sa se razgandeasca.Mircea Lucescu s-a lasat convins cu greu, mai ales ca visul sau nedeclarat este sa faca perfomanta in grupele cupelor europene cu o echipa romaneasca.Antrenorul roman are o avere estimata la peste 50 de milioane de euro si multe proiecte imobiliare in desfasurare.Acum, Lucescu senior este in izolare, dupa ce a mers la Saftica si a intrat in contact cu lotul dinamovistilor, unde au fost testati pozitiv 7 jucatori