Mircea Lucescu, un car de nervi la ultimul meci al anului. Puncte uriase pierdute de Dinamo Kiev in campionat

Conform news.ro, Tudor Baluta a fost rezerva la gazde. Au marcat Tsigankov '74 (penalti), '84 pentru Dinamo Kiev si Seleznov '49 (penalti) si Antiukh '87 pentru oaspeti.In minutul 52, de la echipa lui Lucescu a fost eliminat Sepelev, iar in minutul 70 a primit cartonas rosu si Maksimenko, de la Kolos.Antrenorul roman a cedat nervos in debutul reprizei secunde, atunci cand echipa sa a ramas in inferioritate numerica dupa interventia arbitrajului video, intr-un moment in care Dinamo era condusa cu 1-0, dupa un penalty confirmat tot de VAR. In urma acestor decizii, Mircea Lucescu a plecat la vestiare, dar s-a intors pe banca dupa cateva minute.Dinamo Kiev este lider in clasament, cu 30 de puncte, la finalul turului de campionat , adjudecandu-si titlul neoficial de campioana de iarna in disputa cu marea rivala Sahtior Donetk Citeste si: VIDEO UEFA ii va ancheta si pe turci in scandalul Coltescu. Inregistrarea in care arbitrii romani sunt jigniti cu apelativul "tigani"