Mircea Lucescu, deranjat de o intrebare a unei jurnaliste: "Domnisoara, de cat timp esti in fotbal?"

"Noi nu avem multi jucatori pe care sa-i schimbam, fata de Ferencvaros, care are la dispozitie foarte multi jucatori. Au cumparat bine, au facut o echipa competitiva. Au si ei nevoie de timp pentru a putea sa se impuna la nivel european, cum si noi avem nevoie de timp pentru a crea o echipa competitiva, astfel incat sa nu mai ajungem in situatia in care am fost cu Juventus si cu Barcelona , cand totusi, asa ca sa ma intorc la obiceiurile mele mai vechi, nu ni s-a dat un penalty cu Barcelona, nu ni s-a validat un gol perfect valabil. Cu Juventus am avut penalty clar si golul lor a fost din ofsaid clar si a fost si fault asupra portarului. Deocamdata nu suntem la nivelul in care putem fi considerati competitivi la nivelul Champions League. Dar suntem o echipa foarte buna, la nivelul de Europa League. Cand vom obtine rezultate importante in fata echipelor mari ale Europei, atunci vom fi si noi considerati", a declarat Lucescu, conform agerpres.ro.Tehnicianul roman considera ca meciul cu Ferencvaros nu va fi usor, echipa ungara demonstrand ca este valoroasa atunci cand a reusit sa se califice in Liga Campionilor."De aceea este important meciul de maine, sa continuam sa jucam in Europa si in primavara, ca sa putem fi respectati. In privinta jucatorilor, trebuie sa schimbam atitudinea. Trebuie sa jucam acest meci pentru a-l castiga, nu va fi usor, pentru ca avem in fata o echipa bine pregatita pentru nivelul nostru. Diferenta dintre marile echipe ale Europei si noi este mare deocamdata, dar Ferencvaros e o echipa buna. Nu intamplator au ajuns in Champions League", a mai spus Lucescu.Conferinta de presa a avut si un moment usor tensionat, atunci cand Lucescu a fost intrebat de o jurnalista daca antrenorul lui Ferencvaros, Serghei Rebrov, fost jucator la Dinamo Kiev, ar putea fi cooptat in staff-ul romanului la gruparea ucraineana. "Domnisoara, de cat timp esti in fotbal? Cum crezi ca un antrenor principal, care mai are si succes, ar putea veni secundul meu la Dinamo Kiev? Este imposibil, ar fi un mare pas inapoi. Viitorul lui este sa ajunga principal la Dinamo Kiev si poate reveni in orice moment sa antreneze", a spus Mircea Lucescu.Partida Dinamo Kiev - Ferencvaros, din cadrul grupelor Ligii Campionilor, se va disputa, marti, de la ora 22:00, pe Stadionul Olimpic din Kiev.Dinamo Kiev se califica in saisprezecimile de finala ale Europa League cu un egal cu cel mult doua goluri sau cu o victorie. In tur scorul a fost egal, 2-2.