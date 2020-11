Mircea Lucescu vrea revansa cu Barcelona: "Fara Messi se vor apara mai bine". Dinamo Kiev, afectata in continuare de Covid

''Barcelona este Barcelona. Bineinteles ca prezenta lui Messi este mereu un avantaj, dar in ceea ce priveste absenta sa, Barcelona va juca probabil mai bine in aparare. Nimeni nu joaca din intamplare la aceasta echipa. Ei cheltuie multi bani pe transferuri, ceea ce inseamna ca toti jucatorii sunt de nivel inalt. In plus, au tineri talentati'', a comentat Lucescu absentele lui Messi si Frenkie de Jong din lotul pentru meciul de la Kiev.Lucescu a subliniat ca Dinamo va juca la victorie in meciul cu Barcelona: ''Bineinteles ca vrem sa castigam, dar vom vedea doua echipe cu filosofii, resurse si idei diferite. Dinamo a lipsit ceva timp din Champions League si as vrea ca meciul urmator sa dea un impuls progresului echipei''.Tehnicianul roman a fost intrebat daca se va inspira din tactica adoptata de argentinianul Diego Simeone, antrenorul echipei Atletico Madrid , care a invins-o in weekend pe Barcelona cu 1-0.''Vorbim de echipe diferite. Atletico a platit 126 de milioane de euro pentru ultimul jucator pe care l-a transferat. Diego Simeone lucreaza cu aceasta echipa de aproape zece ani. Au inceput sa cheltuiasca bani la fel de mult ca Manchester City si Barcelona, au construit un stadion ultramodern. Acum vor sa mai faca un pas inainte si sa fie cei mai buni. Clubul are un plan bun, avanseaza treptat spre varf'', a raspuns Lucescu, citat de site-ul clubului.Mircea Lucescu a vorbit si despre problemele sale de lot, cauzate in principal de COVID-19.''Serghei Sidorciuk (capitanul echipei, n. red.) nu s-a antrenat pana acum cu echipa. Doar ieri (duminica, n. red.) a fost testat negativ la COVID-19. Dupa o examinare medicala va reveni la antrenamente'', a precizat Lucescu.''E dificil sa revii in echipa dupa aceasta boala. Saptamana trecuta sapte jucatori s-au vindecat si sase dintre ei au jucat cu Ingulet. Ei au revenit foarte slabiti si a trebuit sa schimbam procesul de antrenamente. Trebuie sa ung putin rotitele, la fel si jucatorii, dar daca vreunul nu va fi pregatit, va trebui sa il inlocuim. Cat despre Sidorciuk si Tigankov, ei au fost testati negativ doar ieri (duminica, n. red.). In cel mai bun caz, Viktor se va pregati pentru meciul de sambata. Serghei este suspendat'', a mai spus antrenorul vicecampioanei Ucrainei.Dinamo Kiev o va intalni pe FC Barcelona marti seara, de la ora 22:00, pe Stadionul Olimpic din Kiev, in Grupa G a Ligii Campionilor. In tur, FC Barcelona s-a impus cu scorul de 2-1.Citeste si: VIDEO Un fan al Barcelonei l-a atacat pe Messi: "Esti destept, nu-i asa?" Reactia furioasa a fotbalistului