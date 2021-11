Lucescu nu uită de arbitraj! Ce l-a nemulțumit după ultima înfrângere a lui Dinamo Kiev, din Liga Campionilor

Dinamo Kiev, antrenată de Mircea Lucescu, a fost învinsă, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de formaţia Bayern Munchen, în etapa a cincea a grupei E a Ligii Campionilor.

"Golul nostru putea veni mai devreme, la fel şi la meciurile cu Barcelona şi Benfica. Azi a fost un meci egal. Le-am spus băieţilor să se dedice azi şi să joace astfel încât la finalul meciului să iasă cu capul sus de pe teren.

Azi am întâlnit un adversar care a dominat Bundesliga mulţi ani. Am fost nevoiţi să jucăm şi pe o vreme potrivnică.

La Munchen am jucat bine pănă la acel penalty faimos. Azi iau tot ce am văzut bun în termeni de efort fizic şi contraatac, le-am spus jucătorilor cum să se comporte. Ne-am comportat mai bine în acest sens.

Am simţit că a fost penalty la Buyalskyy. Dacă s-ar fi acordat, am fi prins încredere. Un plus important după aceste meciuri e că echipa a crescut, progresul e vizibil. Din nou spun că judecătorii îi apără pe granzi, s-a dovedit şi azi", a spus "Il Luce" după joc.

Dinamo Kiev are un singur punct în grupă și va întâlni în ultima etapă Benfica, în deplasare.

