Decizie importanta luata de Mircea Lucescu, dupa ce e aproape de al 33 lea trofeu al carierei

Desi in august va implini 76 de ani, Mircea Lucescu nu are de gand sa se retraga, ci vrea sa continue seria performantelor."Nu ma gandesc sa renunt. Seria trofeelor a fost intrerupta trei ani, de la ultimul trofeu castigat cu Zenit, Supercupa Rusiei, dupa care cred ca am facut o greseala luand echipa Turciei. Trebuia sa raman tot la nivelul cluburilor.Nu, n-am de gand sa ma opresc la vara. Am revenit tocmai pentru acest lucru, sa pot trai acele momente", a declarat Mircea Lucescu.33 de trofee a castigat Mircea lucescu in cariera sa de antrenor inceputa in 1979