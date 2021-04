Urmeaza momentul adevarului pentru Mircea Lucescu in Ucraina

A fost prima infrangere suferita de Dnipro in 2021, dar din minutul 61, oaspetii au evoluat in inferioritate numerica, Dovbyk fiind eliminat dupa ce-a vazut cel de-al doilea cartonas galben. Dinamo Kiev are un avans de 7 puncte fata de marea rivala Sahtior Donetk , cu 5 etape ramase de disputant, iar saptamana viitoare cele doua echipe vor avea meci direct, pe terenul celor de la Donetk. In cazul ueni victorii, Dinamo se poate considera ca si campioana a Ucrainei.Dinamo Kiev nu a mai fost campioana de 5 ani, insa anul trecut, cu antrenorul roman la timona, e cucerit Supercupa Ucrainei.