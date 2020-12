Mircea Lucescu, dupa 0-3 cu Juventus in Liga Campionilor: "Greselile din aparare ne-au taiat aripile"

"Avem multi jucatori tineri in lot care inca invata si, bineinteles, fac greseli. Accept aceste greseli. Participarea noastra in actuala editie a Ligii Campionilor este o lectie pentru tinerii nostri. Invatam, castigam experienta. In toate meciurile pe care le-am jucat pana acum am facut doar 50% din ceea ce trebuia sa facem, iar dupa aceea greselile din aparare ne-au taiat aripile", a declarat Lucescu."Toate aceste jocuri cu adversari puternici ar trebui sa ne faca mai puternici. Trebuie sa invatam, sa tragem concluzii. Fireste, meciul din ultima etapa cu Ferencvaros este decisiv. Trebuie sa ne pregatim foarte bine si sa ajungem in primavara europeana", a completat Lucescu.Citeste si: Sexy, la plaja, in luna decembrie. Poza in costum de baie cu care tenismena Eugenie Bouchard si-a delectat fanii