Mircea Lucescu, esec la limita in fata Barcelonei. Toate rezultatele de miercuri din Liga Campionilor

Formatia ucraineana a obtinut un rezultat onorabil, in conditiile in care n-a avut la dispozitie decat 13 jucatori de la prima formatie, restul fiind infectati cu coronavirus.Rezultatele inregistrate in partidele disputate miercuri in etapa a treia a fazei grupelor Ligii Campionilor, conform news.ro: Chelsea - Rennes 3-0A marcat: Werner (10, 41, ambele penalti). Abraham (50) FC Sevilla - FC Krasnodar 3-2Au marcat: Rakitic (42), En-Nesyri (69, 72) / Shapi Suleymanov (17), Berg (21-penalti)Zenit Sankt Petersburg - Lazio 1-1Au marcat: Yerokhin (32)/ Caicedo (82)FC Bruges - Borussia Dortmund 0-3Au marcat: T. Hazard (14), Haaland (19, 32)FC Barcelona - Dinamo Kiev 2-1Au marcat: Messi (5 - penalti), Pique (65) / Tsigankov (75)Ferencvaros - Juventus 1-4Au marcat: Boli (90) / Morata (7, 60), Dybala (73), Dvali (81 - autogol)Istanbul Basaksehir - Manchester United 2-1Au marcat: Demba Ba (13), Visca (40) / Martial (43)RB Leipzig - PSG 2-1Au marcat: Nkunku (42), Forsberg (57 - penalti) / Di Maria (6).