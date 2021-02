Europa League: Mircea Lucescu forteaza calificarea in optimi. Adversara, decimata de Covid-19

Liderul detasat al campionatului belgian nu poate conta pe sapte jucatori , Simon Mignolet, Charles De Ketelaere, Matej Mitrovic, Stefano Denswil, Mats Rits, Noa Lang si Hans Vanaken, bolnavi de Covid-19. Antrenorul Philippe Clement a fost si el testat pozitiv, ca mai tot satff-ul sau tehnic. FC Bruges il va avea pe banca joi pe Rik De Mil, antrenorul echipei secunde. "Noi a trebuit sa jucam si cu Barcelona si cu Juventus cu absente. Nu vad problema. Toate echipele se confrunta cu dificultati", a spus Lucescu, miercuri, intr-o conferinta de presa, potrivit agentiei Belga."Joi ne vom confrunta cu un adversar puternic. Jucatorii mei sunt entuziasti si asteapta cu nerabdare acest meci. Vor sa demonstreze ceva", a adaugat el.Cu o evolutie stearsa in prima mansa, Dinamo Kiev "a lucrat la anumite aspecte", a asigurat tehnicianul roman."Saptamana trecuta, nu am fost buni din punct de vedere tactic si trebuie sa fim mult mai bine joi", a spus el.Cu Dinamo lider al campionatului ucrainean, Lucescu nu are prioritati: "Toate competitiile sunt importante, nu le putem compara. Putem da posibilitatea unor tineri sa joace si astfel sa castige experienta".Meciul FC Bruges - Dinamo Kiev va avea loc joi, de la ora 22.00. In tur, scorul a fost egal, 1-1.Citeste si: