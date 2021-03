Europa League, optimi: Mircea Lucescu, eliminat cu 0-4 la "general". Cum s-a incheiat duelul Milan - United. Dinamo Zagreb a detonat "bomba"

Rezultatele inregistrate joi in Liga Europa sunt urmatoarele:

Dupa ce a fost depasita cu 2-0 pe teren propriu, Dinamo Kiev a fost invinsa si in Spania, cu acelasi scor (2-0), goluri marcate de atacantul Gerard Moreno.In cel mai asteptat duel din aceasta faza a competitiei, Manchester United s-a calificat in sferturi dupa o victorie cu 1-0 obtinuta pe terenul lui AC Milan (in tur a fost 1-1). La italieni, Tatarusanu a fost rezerva.In schimb, cea mai mare surpriza a fost inregistrata de Dinamo Zagreb, care a eliminat-o pe Tottenham dupa ce croatii pierdusera primul meci, in deplasare, cu 0-2. In retur, Dinamo a trecut cu 3-0 (dupa prelungiri) de echipa lui Jose Mourinho , toate golurile fiind marcate de un singur jucator, Orsic.AC Milan - (+) Manchester United 0-1 (1-1 in tur)A marcat: Pogba '49 Ciprian Tatarusanu a fost rezerva la Milan.Young Boys Berna - (+) Ajax Amsterdam 0-2 (0-3 in tur)Au marcat: Neres '20, Tadic '49 (penalti)Glasgow Rangers - (+) Slavia Praga 0-2 (1-1 in tur)Au marcat: Olayinka '14, Stanciu '74 Nicolae Stanciu a jucat pana in minutul 90 la Slavia, iar la Rangers Ianis Hagi a fost rezerva.De la gazde au fost eliminati doi jucatori : Roofe '61, Balogun '73(+) Villarreal - Dinamo Kiev 2-0 (2-0 in tur)A marcat: Moreno '13, '36Tudor Baluta nu a facut parte din lotul echipei lui Lucescu, Dinamo Kiev, pentru acest meci, fiind accidentat.(+) Arsenal Londra Olympiakos Pireu 0-1 (3-1 in tur)A marcat: El Arabi '51In minutul 82, de la Olympiakos a fost eliminat Ba.(+) Dinamo Zagreb - Tottenham 3-0 dupa prelungiri (0-2 in tur)A marcat: Orsic '62, 83, '106Molde FK - (+) Granada 2-1 (0-2 in tur)Au marcat: Vallejo '29 (autogol), Hestad '90 (penalti) / Soldado '72 Sahtior Donetk - (+) AS Roma 1-2 (0-3 in tur)Au marcat: Moraes '59 / Mayoral '48, '72Tragerea la sorti a sferturilor de finala va avea loc vineri, de la ora 14.00, la Nyon.Citeste si: