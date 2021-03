VIDEO "Lucescu, pleaca!" Fanii i-au cerut demisia, dar antrenorul roman a facut liniste. Reactie geniala

Duminica, in timpul partidei castigate de Dinamo Kiev la Lvov (4-1 cu codasa FC Lviv), ultrasii gruparii din capitala Ucrainei au scandat in repetate randuri "Lucescu, pleaca!". In ciuda rezultatelor bune obtinute de "Il Luce", fanii lui Dinamo nu-i iarta acestuia cei 12 ani petrecuti pe banca marii rivale Sahtior Donetk Dupa cum se poate vedea in imagini, Mircea Lucescu n-a fost deranjat foarte tare de faptul ca i s-a cerut plecarea. Astfel, el le-a raspuns suporterilor vehementi cu un salut prietenesc care a facut liniste in tribune.Citeste si: