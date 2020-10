Mircea Lucescu, resemnat dupa esecul cu Juventus: "Probabil sunt la un alt nivel fata de noi"

"Primul lucru pozitiv pe care l-as remarca a fost faptul ca am introdus multi jucatori tineri, ca au oportunitatea de a juca in Champions Leaugue, impotriva unor echipe ca Juventus si Barcelona . Al doilea lucru bun pe care l-as remarca este ca acesti fotbalisti, care abia au parasit academiile de fotbal, au jucat de la egal la egal cu niste fotbalisti mari", a declarat Lucescu la final."Am incercat sa fim mai agresivi in partea secunda, dar din pacate am facut o eroare in primele minute si ne-a costat. Vom invata multe din meciul asta si vom capata experienta. E clar ca am avut niste adversari cu multa experienta, s-a vazut la golul secund, cand Cuadrado si Morata s-au sincronizat excelent. Probabil Juventus si Barcelona sunt la un alt nivel fata de noi, dar ne vom testa puterile. Acum ne vom concentra pe meciul cu Ferencvaros", a cmpletat antrenorul roman.