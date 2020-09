Record de pus in rama pentru Mircea Lucescu. A devenit cel mai in varsta antrenor din istoria Champions League

💪 Mircea Lucescu (75) will become the oldest coach in @ChampionsLeague history after masterminding @dynamokyiven to their first #UCL participation since 2016/17 👏 pic.twitter.com/Rh8uBwWVo6 - FIFA.com (@FIFAcom) September 29, 2020

Astfel, de la infiintarea Champions League, in 1992, Lucescu e cel mai in varsta antrenor care a avut ocazia sa participe in faza principala, a grupelor, performanta fiind remarcata chiar de catre forul mondial FIFA , printr-o postare pe Twitter "Sunt bucuros ca am mers mai departe, dar nu sunt multumit de joc. Cel mai important este rezultatul si faptul ca suntem in grupele UEFA Champions League. Vreau sa le multumesc jucatorilor pentru calificare. In urma cu doua luni, cand am inceput pregatirile, nu aveam opt jucatori importanti la dispozitie. Am trecut peste aceasta problema si am reusit rezultate bune", a declarat Mircea Lucescu.