Tensiune maxima la Dinamo Kiev. Mircea Lucescu s-a certat cu un jucator, iar clubul l-a concediat pe fotbalist

Dupa ultimul meci de campionat , 3-1 cu FC Lvov, tehnicianul de 75 de ani a avut un schimb dur de replici cu fotbalistul ucrainean Artem Kravets, dialog in urma caruia jucatorului i-a fost reziliat contractul.Kravets, un jucator de 31 de ani crescut la Dinamo Kiev, revenise in aceasta vara la echipa din capitala Ucrainei, dar Mircea Lucescu nu s-a bazat prea mult pe el in startul sezonului. Ca urmare, conform presei din tara vecina, Kravets si-ar fi permis sa puna la indoiala autoritatea romanului in vestiar, indrazneala cu care Mircea Lucescu n-a fost de acord.Ca urmare, pentru a linisti spiritele inainte de "dubla" cu Gent (primul meci e miercuri, in Belgia), decisiva pentru calificarea in grupele Ligii Campionilor, patronul Igor Surkis a luat decizia radicala de a renunta la serviciile lui Kravets, care mai avea 2 ani de contract cu Dinamo Kiev.