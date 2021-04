Momente incredibile in Ucraina. Mircea Lucescu, scandal mostru cu suporterii lui Dinamo Kiev chiar in timpul meciului din Cupa. Ce le-a strigat antrenorul roman VIDEO

Ultrasi Dynama planowali zwyzywac Lucescu z blizszej odleglosci juz od dawna. Do tej pory byli ledwo slyszalni, udalo sie im to w Tarnopolu. Rumun rhttps://ziare.com/fotbal/stiri-fotbal/mircea-lucescu-dinamo-kiev-campion-ucraina-1673887adzi sobie z tym dobrze, ale nie jest to dl niego proste. Dobrze, ze to tylko mala grupka. pic.twitter.com/K3buAZniOD - BuckarooBanzai (@Buckarobanza) April 21, 2021

Antrenorul roman s-a contrat dur cu fanii echipei, chiar in timpul meciului, pe care Dinamo il juca in semifinalele Cupei.Asezati in spatele bancii tehnice, suporterii ucrainieni l-au contestat violent pe Mircea Lucescu "Voi nu sunteti Dinamo", le-a spus antrenorul roman ultrasilor. Dinamo Kiev s-a calificat in finala Cupei Ucrainei, unde va juca impotriva castigatoarei dintre Oleksandriya si Zorya.