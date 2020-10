Mircea Lucescu, victorie cu emotii in campionatul Ucrainei. Dinamo Kiev isi pastreaza pozitia de lider

Conform news.ro, gazdele au condus cu 1-0, prin golul marcat de Nazarenko, in minutul 23. Pentru Dinamo Kiev au inscris Adamiuk '34 (autogol) si Tsygankov '43. La oaspeti, Tudor Baluta a fost rezerva.Dinamo Kiev este lider in clasament, cu 20 de puncte, iar Dnipro-1 este pe 10, cu opt puncte. Pozitia a doua este ocupata de Sahtior Donetk , care are 16 puncte.