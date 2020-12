Mutare surpriza facuta de Gica Hagi la Viitorul. Mircea Rednic, noul antrenor al echipei

In varsta de 58 de ani, Mircea Rednic este unul dintre cei mai apreciati tehniciani romani, cucerind din aceasta postura doua titluri nationale, cu Dinamo in 2007 si cu Rapid in 2003. Are, de asemenea, in palmares, o Cupa a Romaniei cu Rapid (2002), o Supercupa a Romaniei tot cu Rapid (2003) si Cupa Azerbaidjanului cu Khazar Lankaran (2011).Rednic a antrenat ultima data formatia Poli Iasi , de care s-a despartit in vara.FC Viitorul Constanta a anuntat luni ca a intrerupt, de comun acord, raporturile contractuale cu staff-ul tehnic al formatiei noastre condus de tehnicianul Ruben de la Barrera.Dupa 11 etape, FC Viitorul ocupa locul 7, cu 16 puncte, la un punct de UTA, de pe locul 6, de play-off.Citeste si: Concluzie uimitoare la autopsia lui Maradona: inima fostului fotbalist cantarea dublu decat normal