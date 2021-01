Mircea Rednic, despre meciul cu FCSB: "Jucam cu cea mai buna echipa". Ce probleme de lot are antrenorul Viitorului

"Preocuparea noastra este sa ne refacem si apoi sa abordam cu entuziasm si incredere acest meci. Jucam cu cea mai in forma echipa, echipa de pe primul loc. Si se afla acolo meritat la felul cum joaca. Un lucru pozitiv e ca nu am luat gol la Arad, chiar daca nu am reusit sa castigam. Asta nu s-a mai intamplat de 9 etape. Defensiv trebuie sa fim foarte atenti, pentru ca FCSB are jucatori care pot face oricand diferenta, jucatori de calitate. Are si rezerve foarte bune. De asta spun, si e realitatea, FCSB este echipa cea mai buna in momentul de fata. Dar meciul va fi acasa, iar eu am mare incredere in echipa si jucatori. Pentru noi este examenul cel mai important si cel mai dificil", a afirmat Rednic."Eu mi-as dori tot timpul sa joc contra celor de la FCSB, pentru ca mereu concentrarea e maxima. Iar jucatorii nostri stiu ce inseamna sa castigi cu FCSB. Nu au mai facut-o de mult, dar sper ca marti sa fie o victorie importanta pentru noi. Apoi vin si urmatoarele meciuri ... O sa fie un calup de trei meciuri cu echipe clasate in primele sase locuri. Eu de-abia astept, pentru ca pana acum am jucat cu echipe din spatele nostru. Vreau sa vad si eu o reactie. Iar eu cred ca echipa arata mult mai bine in momentul de fata. Am crescut din punct de vedere fizic, asa ca jucam ca sa castigam. Pentru ca se vede ce stransa e lupta pentru clasarea in primele sase si orice punct conteaza pentru obiectivul propus", a adaugat tehnicianul.Mircea Rednic a recunoscut ca se confrunta cu unele probleme de lot inaintea meciului cu FCSB. "Avem si ceva probleme, Cojocaru nu stiu daca se va antrena azi, Ghita e suspendat, plus Matei, care nu a jucat nici la Arad si sunt sanse mici sa fie recuperat", a explicat el.Echipa de fotbal FC Viitorul intalneste formatia FCSB, marti, de la ora 20:00, pe teren propriu, intr-o partida contand pentru etapa a 17-a a Ligii I.Citeste si: VIDEO Videoclip de senzatie cu brazilianul Ronaldinho in prim-plan. Imagini incendiare pe ritmuri sud-americane