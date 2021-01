Mircea Rednic, despre plecarea lui Sumudica de la Gaziantep: "Si eu am patit la fel, mi s-au umflat penele"

"Imi pare rau, pentru ca a muncit acolo si a avut rezultate, tinand cont de cum a fost echipa pana sa vina el. Eu chiar am vrut sa-i dau un telefon, dar nu sunt in relatii asa bune. Si eu am patit-o, la Standard, la fel. Am avut rezultate bune, am preluat o echipa care era la retrogradare, ajunsesem in play-off, desi obiectivul lor era salvarea de la retrogradare. Mi s-au umflat penele, am crezut ca, mama, ce tare si mare sunt, am facut vreo doua declaratii legate de presedinte si m-a costat", a declarat Rednic."Il respect si imi pare rau pentru el, echipa a ajuns in primul rand datorita lui si pe strategia pe care a facut-o, a avut rezultate cu echipele mari de acolo. Dar eu stiu ce inseamna sa fi antrenor strain, sa te impui intr-o tara. Deranjeaza, mai ales daca esti batos si spui ce simti chiar deranjeaza si atunci se face un grup de asta, care te asteapta la cotitura si atunci platesti. Chiar imi pare rau, pentru imaginea noastra, oricum el a lasat o imagine buna. (n.r. - daca ar fi bine sa mearga la o echipa din Golf) Nu e bine, eu am antrenat de doua ori acolo, e bine financiar, dar fotbalistic nu e bine. Depinde ce vrea Sumi, daca ia drumul lui Oli sau al lui Razvan Lucescu , ok. Din punctul asta de vedere financiar, e ok, dar sportiv... M-as bucura daca isi va gasi o echipa care isi doreste performanta, o echipa cu prestigiu in Turcia, pentru ca a aratat ca e antrenor foarte bun", a declarat Rednic, la microfonul televiziunilor care transmit Liga I.Clubul Gaziantep a anuntat, duminica, despartirea de antrenorul Marius Sumudica, informeaza site-ul oficial al gruparii turce."Ne-am despartit de comun acord de tehnicianul Marius Sumudica, care a fost antrenor la Gaziantep FK de aproximativ un sezon si jumatate. Le multumim domnului Sumudica si intregii sale echipe pentru contributia pe care si-au adus-o in perioada in care au fost in functie si le uram succes in cariera", se arata pe site-ul gaziantepfk.org.Sumudica era antrenorul echipei din Gaziantep din vara anului 2019 si mai avea contract pana in mai. Formatia ocupa locul 4 in clasament, cu 31 de puncte din 17 meciuri , la trei puncte de liderul Besiktas (16 jocuri).Gaziantep a avut o serie de multe meciuri fara infrangere, oprita, sambata, in deplasare, de Sivasspor, scor 2-1.In ciuda rezultatelor bune obtinute, plecarea antrenorului roman s-a facut dupa un scandal izbucnit intre el si presedintele clubului, cu privire la prelungirea contractului.Marius Sumudica a acuzat conducerea clubului ca a vrut sa ii scada salariul, desi rezultatele echipei au fost bune. In schimb, conducerea gruparii l-a acuzat pe antrenorul roman ca are pretentii financiare prea mari si a precizat ca i-a propus tehnicianului un nou contract cu salariul marit in masura posibilitatilor.Citeste si: VIDEO Derapaj rasist in Turcia la adresa lui Marius Sumudica: "E un circar, se comporta ca un tigan"