Mircea Rednic, nemultumit de remiza cu FCSB: "Mi-as fi dorit mai mult". Cum l-a ironizat pe arbitrul Kovacs

"Mi-as fi dorit mai mult, poate meritam mai mult. Nu pot decat sa-mi felicit jucatorii. Nu trebuie sa uitam ca noi avem trei meciuri la bord si o deplasare lunga (n.r. - la Arad). Am ajuns duminica, la ora 01.00, deci timpul de refacere a fost mai mic, dar baietii mei au raspuns foarte bine astazi, au stat bine in teren. Imi pare rau ca in repriza a doua ne-am retras prea mult si le-am dat posibilitatea lor sa ajunga in preajma careului, chiar in careu. A fost si situatia aia la limita, la care s-a dat penalti... Dar ma bucur ca echipa are reactie. Tinand cont ca am jucat cu Steaua si de situatia in care suntem noi, pot sa spun ca e un punct binevenit", a declarat Rednic."In repriza a doua a intrat fratele lui Istvan, dar nu are rost sa vorbim de arbitru, a fost un meci frumos, cu faze, ambele echipe au incercat", a completat Mircea Rednic, usor ironic la adresa arbitrului Istvan Kovacs.FCSB a terminat la egalitate, scor 2-2 (0-1), meciul disputat, marti, in deplasare, cu FC Viitorul, in etapa a XVII-a a Ligii I.Au marcat: C. Matei '18 (p), Ely Fernandes '73 / Tanase '56 (p), Dussault '71 (a).Dupa acest egal, FCSB a acumulat 38 de puncte si conduce in clasamentul Ligii I. Pe locul al doilea este CFR Cluj , cu 37 de puncte, iar pe locul 3, CS Universitatea Craiova , cu 31 de puncte.FC Viitorul ocupa locul 7, cu 22 de puncte.