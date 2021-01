Supararea lui Mircea Rednic dupa egalul Viitorului la Craiova: "Trebuie sa fii onest"

"Ma deranjeaza ca trebuie sa fii onest si sa spui cand esti obosit. S-a acumulat oboseala. Problema este ca sunt jucatori care abia asteapta sa intre. Le-am spus, nu trebuie neaparat sa joc cu aceeasi echipa", a declarat Rednic."Ma bucur ca cei care au intrat in repriza a doua au jucat bine. In prima repriza au fost foarte multe pase gresite. Nu-mi place ca facem un meci bun si dupa aia vine un meci prost. Sunt multumit ca am reusit sa luam un punct si este meritat. Nu am avut in fata noastra Craiova in zi foarte buna. Le-am cerut un pic de ambitie. S-au pierdut multe mingi in prima repriza. A fost un meci intens, cu multe dueluri, nu avem ce sa-i reprosam arbitrului. Noua trebuie sa ne reprosam, am facut o prima repriza slaba", a completat Rednic la Digi Sport. Formatia Universitatea Craiova remizat, sambata seara , pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa FC Viitorul, intr-un meci din etapa a XVIII-a a Ligii I. Au marcat Papp '45 pentru gazde si Artean '47 pentru oaspeti.Citeste si: FOTO Antonella lui Messi, mai stralucitoare ca niciodata pe Instagram: "Esti femeia perfecta"