Pe cine ataca Mircea Rednic? Declaratii taioase ale antrenorului de la Viitorul: "Au preluat altii echipa si au pierdut, nu eu"

Ne-am fi dorit sa castigam, dar e un punct meritat, la felul cum am jucat. Ei, asta e Clinceniul si ii stim, se apara aglomerat si asteapta greseala adversarului. Noi am facut o greseala intr-o zona unde nu ai voie sa risti. Marcaj larg, iar ei au doi insi in careu si au dat gol. Am fortat cu Tsoumou si lucrurile au stat mult mai bine in repriza a doua", a afirmat antrenorul constantenilor.Rednic a avut in schimb cateva reprosuri la adresa jucatorilor sai: "Sa fie mai responsabili. Sunt niste principii de joc pe care trebuie sa le respecti, sunt niste lucruri care se invata la Academie, felul cum sa te pozitionezi intre adversar si poarta, nu ai voie sa stai in fata sau in spatele lui. Dar sunt greseli meci de meci. Cu Sepsi a fost la fel, cu FCSB la fel. Sunt faze de evitat. Ei nu au avut ocazii, dar au profitat de marcajul nostru larg, desi sunt jucatori cu experienta pe zona centrala". Rednic nu se teme insa pentru postul sau: "Nu, nu are nicio legatura. Contractul meu este clar, pe un an si jumatate. Sigur, exista clauze si o sa le discutam. Nu uitati ca, cu Mircea Rednic pe banca, Viitorul nu a pierdut. Au fost trei meciuri care s-au pierdut, el nu era. Au preluat altii echipa si nu au luat niciun punct din trei meciuri. Cu Mircea Rednic pe banca nu au pierdut. Sigur, se putea mai mult, dar asta e un lucru bun. Normal ca ne dorim mai mult, dar noi am ramas in carti pentru playoff".Formatia FC Viitorul a incheiat la egalitate, scor 1-1, meciul sustinut vineri, pe teren propriu, in compania echipei Academica Clinceni, in etapa a XXVI-a a Ligii I.Pentru FC Viitorul a marcat Tsoumou, in minutul 90+1, in timp ce pentru Academica a inscris Andronic, in minutul 72.