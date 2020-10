Marele regret al lui Mirel Radoi dupa esecurile cu Islanda si Norvegia: "Acolo s-a rupt firul"

"Imi reprosez ca nu am fost in stare sa capacitez jucatorii pentru miza partidei cu Islanda. Acolo s-a rupt firul, cum se spune pe romaneste, a fost un moment in care jucatorii nu au stiut cum sa gestioneze aceasta necalificare si nici noi nu am stiut sa le explicam, drept dovada ce s-a intamplat cu Norvegia. Nu vad resemnare la jucatori , ci o lipsa de reactie. Cred ca maine seara baietii vor avea o alta reactie, mai ales dupa discutiile avute. La meciul cu Islanda s-a daramat, din punct de vedere mental, tot ce am construit pana in acel moment", a declarat Radoi, conform news.ro.El a spus ca nici nu se pune problema ca la echipa nationala sa faca schimbari, convocari sau program directorul tehnic Mihai Stoichita . "Nici macar nu stiu daca sa raspund la asa ceva. Doar eu si staff-ul ne ocupam de aceste lucruri".Partida Romania - Austria va avea loc, miercuri, de la ora 21.45, in etapa a IV-a a Diviziei B a Ligii Natiunilor.