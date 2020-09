Lista preliminara a stranierilor convocati de Mirel Radoi pentru meciurile cu Islanda, Norvegia si Austria

Lista cuprinde 26 de tricolori care s-ar putea regasi in lotul final, cel care va contine si numele jucatorilor din campionatul intern si care va fi anuntat ulterior.Romania a debutat in Liga Natiunilor la inceputul lunii, disputand doua jocuri, 1-1 cu Irlanda de Nord, acasa, si 3-2 in Austria. Luna viitoare, tricolorii vor juca alte doua partide din aceasta competitie, pe 11 octombrie in Norvegia si pe 14 octombrie, acasa, contra Austriei.Dar mai inainte, pe 8 octombrie, nationala pregatita de Mirel Radoi va evolua in semifinala play-off-ului EURO, in Islanda.Toate cele trei partide programate in luna octombrie vor fi transmise in direct de PRO TV si Radio Romania Actualitati.Portari: Ciprian Tatarusanu AC Milan /Italia, 69/0), Florin Nita (Sparta Praga/Cehia, 2/0), Ionut Radu (Inter/Italia, 0/0), Silviu Lung (Kayserispor/Turcia, 3/0);Fundasi: Romario Benzar (Lecce/Italia, 19/0), Vasile Mogos (Cremonese/Italia, 1/0), Bogdan Tiru (Jagiellonia/Polonia, 2/0), Ionut Nedelcearu ( FC Ufa/Rusia, 11/0), Dragos Grigore (Ludogorets/Bulgaria, 38/1), Alin Tosca (Gaziantep F.K./Turcia, 19/0), Vlad Chiriches (Sassuolo/Italia, 59/0), Cornel Rapa (KS Cracovia/Polonia, 5/0), Cristi Ganea (Aris Salonic/Grecia, 2/0), Adrian Rus (Fehervar/Ungaria, 5/0);Mijlocasi: Sergiu Hanca (KS Cracovia/Polonia, 5/0), Razvan Marin (Cagliari/Italia, 21/1), Alexandru Cretu (NK Maribor/Slovenia, 2/0), Dorin Rotariu (FC Astana/Kazahstan, 10/1), Nicolae Stanciu (Slavia Praga/Cehia, 39/10), Ianis Hagi (Rangers FC/Scotia, 11/0), Alexandru Mitrita (New York City FC/SUA, 11/2), Alexandru Maxim (Gaziantep F.K./Turcia, 39/5), Alexandru Baluta (Akademia Puskas/Ungaria, 5/1), Erik Bicfalvi (FC Ural/Rusia);Atacanti: Claudiu Keseru (Ludogorets/Bulgaria, 37/13), George Puscas (Reading/Anglia, 16/7).